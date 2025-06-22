Çanakkale'de Tarım Arazisinde Başlayan Yangın Ormana Sıçradı

Çanakkale'de Tarım Arazisinde Başlayan Yangın Ormana Sıçradı
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Çanakkale'nin Erenköy mahallesinde tarım arazisinde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Yangında 9 hektar ormanlık alan ve 8 hektar ziraat arazisi zarar gördü.

Çanakkale merkeze bağlı Erenköyde tarım arazisinde başlayan ve ormanlık alana sıçrayan yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında 9 hektar ormanlık alan, 8 hektar ziraat arazisi zarar gördü.

Yangın saat 12.00 sıralarında Çanakkale Merkeze bağlı Erenköy'de tarım arazisinde başladı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Ormanlık alana sıçradı. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi. Yangına havadan 7 uçak, 5 helikopter ile havadan 19 arazöz, 3 dozer, 5 itfaiye aracı ve 176 personel ile karadan müdahale edildi.

Yangın ekiplerin müdahalesiyle 14.30 sıralarında kontrol altına alındı. Yangında 9 hektar ormanlık alan, 8 hektar ziraat arazisi zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Dardanos'taki Yangın Yönetim Merkezi'nde orman yangınını takip ederek, sahadaki çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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