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Çanakkale'de Kaza: Sürücü 9 Gün Sonra Hayatını Kaybetti

Çanakkale'de Kaza: Sürücü 9 Gün Sonra Hayatını Kaybetti
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Çanakkale'de meydana gelen trafik kazasında ortada direksiyon hakimiyetini kaybedip takla atan otomobilin sürücüsü Elif Nur Çalışkan, 9 günlük tedavi sürecinin ardından hastanede hayatını kaybetti. Kaza, 4 Kasım tarihinde Lapseki Karayolu'nda gerçekleşti ve Çalışkan'ın cenazesi Lapseki'de toprağa verilecek.

Çanakkale'de direksiyon hakimiyetini kaybedip, orta refüje çarparak takla atan ve yaklaşık 100 metre sürüklenen otomobilin sürücüsü Elif Nur Çalışkan (35), 9 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, 4 Kasım tarihinde Çanakkale-Lapseki Karayolu Saltık Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Çanakkale'den Lapseki'ye doğru seyir halinde olan 34 BRN 148 plakalı Elif Nur Çalışkan idaresindeki otomobil nedeni henüz belli olmayan bir şekilde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Orta refüje çarptı. Otomobil yaklaşık 100 metre sürüklendi. Kazayı gören diğer sürücüler durumu polis, jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri yaralı sürücü Elif Nur Çalışkan'ı otomobil içinden çıkardı. Durumu ağır olan sürücü Çalışkan, ambulansla Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesine kaldırıldı.

Elif Nur Çalışkan kazadan 9 gün sonra tedavi gördüğü ÇOMÜ hastanesinde hayatını kaybetti. Elif Nur Çalışkan cenazesi, öğle namazına müteakip Lapseki ilçesi Şehitler Camiinde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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