Çanakkale'de Suç Operasyonları: 29 Gözaltı, 11 Tutuklama

Çanakkale'de jandarma ekiplerince son bir haftada düzenlenen operasyonlarda farklı suçlardan gözaltına alınan 29 şüpheliden 11'i tutuklandı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında, 20 Eylül tarihinde il merkezinde uyuşturucu imalathanesi olduğu tespit edilen adrese operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 2 kilo 450 gram sentetik uyuşturucu, 25 gram sentetik uyuşturucu hammaddesi, 225 gram esrar, 60 sentetik ecza, 400 mililitre aseton, hassas terazi, 2 hazırlama kabı, 3 öğütme aparatı, sigara sarma makinesi, bıçak ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 20 bin 500 lira ele geçirildi. Yakalanan 4 şüpheli hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçlarından işlem yapıldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İl merkezinde 15-21 Eylül tarihleri arasında yürütülen çalışmada ise, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalanarak tutuklandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Lapseki ilçesinde yürütülen operasyonlarda kaçak 6 elektronik sigara, 30 kilogram kıyılmış tütün, 7 kilogram nargile tütünü, 3 bin 460 dolu makaron, 90 boş makaron, elektronik terazi ele geçirildi. Ayvacık ilçesinde ise gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda çeşitli marka ve boyutlarda 234 şişe alkol ele geçirildi.

Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda 14 organizatör ve 170 düzensiz göçmen yakalandı. Operasyonlarda yapılan aramalarda ele geçirilen 13 araç ve malzemenin 10'u yediemin otoparkına teslim edildi. Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne (GÖKSEM) teslim edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalarda ise, "silahla tehdit" suçundan 4 yıl 4 ay 18 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2, "trafik güvenliğini tehlikeye sokma ve basit yaralama" suçundan adli para cezası ve 270 gün hapis cezası bulunan 2, "dolandırıcılık" suçundan 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 firari hükümlü yakalandı. "Basit yaralama" suçundan 10 ay hapis cezası bulunan 1, "başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası bulunan 1, "kasten yaralama" suçundan 11 ay 7 gün hapis cezası bulunan 1 hükümlü ile çeşitli suçlardan ifadelerinin alınmasına yönelik ve para cezası bulunan 6 şüpheli de yakalandı. - ÇANAKKALE