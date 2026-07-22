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Ayvacık'ta araç yangını

Ayvacık'ta araç yangını
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde seyir halindeyken alev alan araç tamamen yandı, yangın otluk alana sıçradı, itfaiye ekipleri söndürdü.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde seyir halindeyken alev alan araç söndürüldü.

Olay, Çanakkale-İzmir Karayolu'nun Ayvacık ilçesi yakınlarında meydana geldi. Tuncay Y.'nin kullandığı 41 ACM 151 plakalı otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangın yol kenarındaki otluk alana da sıçradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Araç ise tamamen yandı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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