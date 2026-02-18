Haberler

Çanakkale'de Sarıçay taştı, iş yerleri sular altında kaldı

Çanakkale'deki Sarıçay, sağanak yağışların ardından taştı. Bazı işletmeler ve köy minibüslerinin durakları sular altında kalırken, polis ve zabıta ekipleri bölgede güvenlik önlemleri aldı.

Çanakkale'de sağanak yağışlar nedeniyle kenti ikiye bölen Sarıçay'da su debisinin yükselmesiyle yaşanan taşma nedeniyle bazı işletmeler ile köy minibüslerinin durak olarak kullandığı alan sular altında kaldı.

Atikhisar Barajı'nın su seviyesinin yüzde 100'e ulaşmasının ardından devam eden yağışlar nedeniyle kenti ikiye bölen Sarıçay taştı. Sarıçay'a giriş çıkış olan yerler polis ve zabıta ekipleri tarafından bariyer ve güvenlik şeridi çekilerek kapatıldı. Sarıçay yatağında bağlı bulunan teknelerin sahipleri bölgede yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hazır beklerken, bazı teknelerin battığı görüldü.

Öte yandan Sarıçayda yaşanan taşma nedeniyle bazı işletmeler ile köy minibüslerinin durak olarak kullandığı alan sular altında kaldı. Bazı minibüs şoförlerinin sular altında kalan araçlarını son anda aldıkları görüldü. - ÇANAKKALE

