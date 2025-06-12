Çanakkale'de Sağlık Botunda Patlama: 1 Ölü

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Çanakkale'de meydana gelen patlamada bir sağlık personeli yaşamını yitirirken, bir vatandaş yaralandı. Olay yerine intikal eden ekipler, yaralıya ilk müdahaleyi yaptı.

Çanakkale'de sağlık botunda patlama: 1 ölü

ÇANAKKALE - Çanakkale'de Sağlık-1 Botu'nda patlama meydana geldi. Olayda 1 sağlık personeli hayatını kaybederken 1 vatandaş ise yaralandı.

Çanakkale Merkez Kumkale mevkiinde Sağlık-1 Botu'nda patlama meydana geldi. Olayda 1 sağlık personeli hayatını kaybederken 1 vatandaş ise yaralandı. Yaralanan vatandaş olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA SUİÇMEZ - 3.Sayfa
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