Çanakkale'de Sağanak Yağış Caddeleri Göle Döndürdü

Çanakkale'de etkili olan sağanak yağış kentte hayat olumsuz etkiledi. Kuvvetli sağanak yağış, bazı cadde ve sokakların kısa sürede göle çevirdi. Trafikte araçlar ve caddeyi kullanmak isteyen yayalar zor anlar yaşadı. - ÇANAKKALE