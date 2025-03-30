Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rabbim, siyonist İsrail'i kahru perişan eylesin

Bayram namazı sonrası ilk sözler: Rabbim onları kahru perişan eylesin
Konut satışlarında yeni dönem! Şişirme fiyatlar tarihe karışacak

Konut satışlarında yeni dönem
Ahmet Şara'nın kabinede görev verdiği kadın bakanın bilinmeyenleri

Şara'nın kabinede görev verdiği kadın bakanın bilinmeyenleri
Gazze'de İsrail katliamı durmuyor! Bayram sabahını da kana buladılar

Bayramın en acı karesi

Çanakkale'de Polislerden Doğum Günü Sürprizi

Çanakkale'de Polislerden Doğum Günü Sürprizi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'de Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, 12 yaşındaki Şennur Karaçomak'ın doğum günü talebini yerine getirerek sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt da ziyarete katıldı ve Şennur'un doğum gününü kutlayarak hediyeler verdi.

Çanakkale'de Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü üzerinden polis ekiplerini 12'nci doğum gününe davet eden Şennur Karaçomak'a doğum günü sürprizi yaptı. Davet üzerine Çanakkale İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt'ta Şennur Karaçomak'ın evini ziyarete geldi.

Çanakkale'nin Fevzipaşa Mahallesinde yaşayan Şennur Karaçomak, doğum gününe polislerin katılması için Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü üzerinden talep oluşturdu. Ekipler hem doğum gününü hem de Ramazan Bayramı'nı kutlamak için bu talebi yerine getirdi. Ziyarete İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt'ta katılarak sürpriz yaptı. Kenan Kurt, Şennur Karaçomak'ın doğum gününü kutlayarak hediyelerini verdi. Aile evi ziyareti ardından Kurt, mahalledeki diğer çocuklarla da bir araya gelerek keyifli anlar geçirdi.

Ziyaretler sonrasında hatıra fotoğrafları çekildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.