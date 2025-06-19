Çanakkale'de plastik cam fabrikasında yangın: 1 yaralı

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Çanakkale'nin Çan ilçesinde plastik cam üretimi yapan fabrikada çıkan yangında, bir çalışan ağır yaralandı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Çanakkale'de plastik cam fabrikasında çıkan yangın söndürüldü, 1 çalışan yaralandı

ÇANAKKALE - Çanakkale'de plastik cam üreten fabrikada çıkan yangında fabrika çalışan Erdal Ulu vücudunda oluşan yanıklar nedeniyle ağır şekilde yaralandı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Çanakkale'nin Çan ilçesinde bulunan plastik cam üreten fabrikada saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve arazöz sevk edildi. yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın sırasında vücudunda yanıklar oluşan fabrika çalışanı Erdal Ulu ağır şekilde yaralandı. Yaralı sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çan Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Durumu ağır olan yaralı Erdal Ulu, Çanakkale'ye sevk edildi.

Yangın sonra olay yerine gelen Çan Kaymakamı Dr. Emre Nebioğlu incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GÜVEN ŞAHİN - 3.Sayfa
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