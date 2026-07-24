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Kepez Halk Plajında Patlamamış Mühimmat Bulundu

Kepez Halk Plajında Patlamamış Mühimmat Bulundu
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Çanakkale’nin Kepez beldesinde bulunan halk plajında patlamamış askeri mühimmat bulundu.

Çanakkale'nin Kepez beldesinde bulunan halk plajında patlamamış askeri mühimmat bulundu. Ekipler tarafından incelenmek üzere götürüldü.

Kepez beldesinde bulunan halk plajında patlamamış askeri mühimmat bulundu. Plajda cankurtaranlık yapan Emircan Karakaş'ın ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Sahil Güvenlik ekipleri gerekli güvenlik önlemi aldı. Ekipler tarafından alınan patlamamış askeri mühimmat incelenmek üzere götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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