Çanakkale'de Otomobil Viyadükten Uçtu: 3 Yaralı
Çanakkale'de seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu viyadükten aşağı uçtu. Kazada otomobil sürücüsü ve 2 yolcu yaralandı. Olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Kaza, saat 15.30 sıralarında İzmir yolu Erenköy Viyadüğü'nde meydana geldi. Şerif K. idaresindeki 17 ACS 521 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerleri aşarak viyadükten aşağı uçtu. Kazada sürücü Şerif K. ve araçtaki Enes O. ile Yunus İ. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ve yolcular, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sürücünün ve yolcuların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili çalışma başlatıldı. - ÇANAKKALE

