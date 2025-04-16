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Çanakkale'de Otomobil Çarpması Sonucu Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Çanakkale'de Otomobil Çarpması Sonucu Bir Kişi Hayatını Kaybetti
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Çanakkale-Ezine karayolunda yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı 68 yaşındaki Cahit Gül olayda hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı ve polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Çanakkale'de karşıdan karşıya geçerken otomobilin çarptığı bir kişi hayatını kaybetti.

Kaza, saat 21.30 sıralarında meydana geldi. Çanakkale- Ezine karayolu üzerinde Ezine'den Çanakkale'ye seyir halinde olan C.P.Ş. idaresindeki 17 GA 585 plakalı otomobil, benzin istasyonu önünde yolun karşısına geçmeye çalışan Cahit Gül'e (68) çarptı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Cahit Gül'ün olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin müdahalesinin ardından Cahit Gül'ü cenazesi Ezine Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü ise gözaltına alındı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - ÇANAKKALE

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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