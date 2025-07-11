Çanakkale'de Orman Yangınlarıyla Mücadele Toplantısı Düzenlendi

Çanakkale'de Orman Yangınlarıyla Mücadele Toplantısı Düzenlendi
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Çanakkale'de elektrik hattı kaynaklı yangınların önlenmesi amacıyla gerçekleştirilen toplantıya Vali Doç. Dr. Ömer Toraman başkanlık etti.

Çanakkale'de elektrik hattı kaynaklı yangınların önlemesi amacıyla düzenlenen 'Orman Yangınlarıyla Mücadele Toplantısı' gerçekleştirildi.

Dardanos Yangın Yönetim Merkezinde gerçekleştirilen toplantıya Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman başkanlık yaptı. Toplantıya; İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ersin Aslan, Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, UEDAŞ Çanakkale İşletme Müdürü Şaban Gören ile Orman Bölge Müdürlüğü personeli katıldı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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