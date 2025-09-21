Haberler

Çanakkale'de Orman Yangınına Müdahale Başladı

Çanakkale'de Orman Yangınına Müdahale Başladı
Güncelleme:
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde çıkan orman yangınına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan müdahale ediyor. Yangın, Akköy köyü yakınlarında başladı ve rüzgarın etkisiyle yayıldı.

Yangın, 13.45 sıralarında Ezine ilçesine bağlı Akköy köyü yakınlarında ormanlık alanda başladı. Alevler rüzgarın etkisiyle büyüyerek geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. - ÇANAKKALE

