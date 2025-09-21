Çanakkale'de Orman Yangınına Müdahale Başladı

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde çıkan orman yangınına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan müdahale ediyor.

Yangın, 13.45 sıralarında Ezine ilçesine bağlı Akköy köyü yakınlarında ormanlık alanda başladı. Alevler rüzgarın etkisiyle büyüyerek geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. - ÇANAKKALE