Çanakkale'de Orman Yangınına Müdahale Başladı
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde çıkan orman yangınına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan müdahale ediyor. Yangın, Akköy köyü yakınlarında başladı ve rüzgarın etkisiyle yayıldı.
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde çıkan orman yangınına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan müdahale ediyor.
Yangın, 13.45 sıralarında Ezine ilçesine bağlı Akköy köyü yakınlarında ormanlık alanda başladı. Alevler rüzgarın etkisiyle büyüyerek geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. - ÇANAKKALE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa