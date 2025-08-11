Çanakkale'de Orman Yangınına Hızlı Müdahale

Çanakkale'nin Kepez beldesinde tarım arazisinde başlayarak ormanlık alana sıçrayan yangına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan müdahaleye devam ediyor. Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman, "Çanakkale merkezde orman yangını rüzgarın da etkisiyle hızlı ilerliyor" dedi.

Yangın, saat 13.30 sıralarında Çanakkale'nin Kepez beldesinde tarım arazisinde başladı. Alevler rüzgarın da etkisiyle büyüyerek ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

Çanakkale'de tarım arazisinde başlayarak ormanlık alana sıçrayan yangın hakkında açıklama yapan Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman, "Çanakkale merkezde orman yangını rüzgarın da etkisiyle hızlı ilerliyor. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Tedbiren Güzelyalı bölgesindeki vatandaşlarımızın tahliyesine başlanmıştır. Vatandaşlarımızın gerekmedikçe trafiğe çıkmamaları önem arz etmektedir" ifadelerini kullandı. - ÇANAKKALE