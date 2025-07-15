Çanakkale'de Orman Yangını: Yangın Yerleşim Alanlarına Sıçradı

Çanakkale'de Orman Yangını: Yangın Yerleşim Alanlarına Sıçradı
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çıkan orman yangını, rüzgarın etkisiyle büyüyerek yerleşim yerlerine ulaştı. Yangında köy mezarlığı, hayvan damları ve tarım aletleri zarar gördü, bazı hayvanlar telef oldu.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çıkan orman yangınında alevler rüzgarın etkisiyle büyüyerek yerleşim yerlerine sıçradı. Yangında köy mezarlığı hayvan damları, tarım aletleri, samanlar zarar gördü.

Ayvacık ilçesi Naldöken köyü mevkiinde saat 15.00 sıralarında çıkan orman yangına havadan ve karadan yoğun müdahale sürüyor. Yangında Naldöken köyünde, köy mezarlığı hayvan damları, tarım aletleri, samanlar yanarak küle döndü. Bazı hayvan damlarındaki küçükbaş hayvanlar telef oldu. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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