Çanakkale'de Orman Yangını: İki Okul Tahliye Edildi

Çanakkale'nin Çınarlı köyünde çıkan orman yangını nedeniyle Fen Lisesi ve Sosyal Bilimler Lisesi tedbir amaçlı olarak tahliye edildi. Yangına müdahale devam ediyor.

Çanakkale'nin Merkez ilçesine bağlı Çınarlı köyünde çıkan orman yangınına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan müdahaleye başladı. Yangının okullara yakın olması nedeniyle tedbir amaçlı 2 okul tahliye edildi.

Çanakkale'nin Merkez ilçesine bağlı Çınarlı köyünde saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler rüzgarında etkisiyle büyüdü. İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale başladı. Çanakkale Fen Lisesi ve Çanakkale Sosyal Bilimler Lisesi'nin yakınlarında başlayan yangın nedeniyle okullar tedbir amaçlı olarak tahliye edildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
