Çanakkale'de Orman Yangını: Hastane Kısmen Tahliye Edildi

Güncelleme:
Çanakkale'nin Sarıcaeli köyünde çıkan orman yangınına müdahale sürüyor. Alevler hastaneye kadar yaklaşırken, Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi kısmen tahliye edildi. 46 arazöz, 8 uçak ve 4 helikopterle müdahale ediliyor.

Çanakkale'de çıkan orman yangınını kontrol altına almak için Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan müdahale ederken, Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi kısmen tahliye edildi. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Çanakkale'nin Merkez ilçesine bağlı Sarıcaeli köyünde saat 13.30 sıralarında orman yangını çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılarak önce tarım arazilerine sıçradı, ardından yerleşim yerine ve Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne yaklaştı. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 46 arazöz, 1 iş makinesi, 272 personel müdahale ederken havadan 8 uçak, 4 helikopter destek veriyor.

Devlet hastanesi tahliye edildi

Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, "Çanakkale merkez Sarıcaeli köyü kırsalında meydana gelen yangına müdahale devam etmektedir. Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesinde hastalarımızın dumandan etkilenmemesi için kısmen tahliyesi gerçekleştirilmiştir" ifadeleri kullanıldı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
