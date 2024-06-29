Çanakkale'de Orman Yangını: Ekipler Havadan ve Karadan Müdahale Ediyor

Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Üvecik köyü yakınlarında başlayan anız yangını, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Yangına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.

Yangın, saat 16.30 sıralarında Ezine ilçesi Üvecik köyü yakınlarında bir tarım arazisinde başladı. Yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Yangın ormanlık alana sıçrarken, ekipler alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor. - ÇANAKKALE