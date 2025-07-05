Çanakkale'de Orman Yangını: 6 Hektar Alan Zarar Gördü

Çanakkale'de çıkan orman yangını Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında 5.5 hektar orman, 0.5 hektar tarım arazisi olmak üzere toplam 6 hektar alan zarar gördü. Yangının biçerdöverden çıktığı tespit edildi. Jandarma tarafından biçerdöver operatörü hakkında adli işlem yapıldı.

Lapseki ilçesine bağlı Dişbudak köyü yakınlarında ormanlık alanda saat 11.40 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Çevredekilerin ihbarıyla, bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangına havadan 3 uçak, helikopter ile karadan 11 arazöz, 7 su ikmal aracı ve 3 dozer ile karadan müdahale edildi. Yangın saat 16.15 sıralarında kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangında 5.5 hektar orman, 0.5 hektar tarım arazisi olmak üzere toplam 6 hektar alan zarar gördü.

Öte yandan, yangının biçerdöverden çıktığı tespit edildi. Jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda biçerdöver operatörü hakkında adli işlem yapıldı. - ÇANAKKALE