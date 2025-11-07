Çanakkale'de Okul Servislerine Sıkı Denetim

Çanakkale'de jandarma ekiplerince okul servislerine yönelik sıkı denetimler sürüyor.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması ekiplerince eğitim ve öğretim döneminin güvenli şekilde sürdürülmesi amacıyla denetimler devam ediyor. Denetimler çerçevesinde gerçekleştirilen okul servis araçlarına yönelik denetimde 4 servis aracı ve 4 sürücü kontrol edildi. Vatandaşlara, öğrenci taşımacılığı yapan servis araçlarının kurallara uygunluğu ve çocukların güvenli taşınması hususunda bilgilendirmeler yapıldı. Bilgilendirmelerde öğrenci taşımacılığında emniyet kemeri kullanımının ve rehber personel bulundurulmasının önemi vurgulandı. Taşıma faaliyetlerinde kurallara uyulması, çocukların güvenliğini doğrudan etkilediği konuları hatırlatıldı. - ÇANAKKALE