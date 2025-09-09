Haberler

Çanakkale'de Okul Güvenliği İçin 192 Sorumlu Görevli

Çanakkale'de Okul Güvenliği İçin 192 Sorumlu Görevli
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, yeni eğitim-öğretim yılında 162 okulun güvenliğini sağlamak için 192 sorumlu ve 59 ekibin görev alacağını açıkladı. Okul çevresindeki güvenlik önlemleri artırılacak.

Çanakkale İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, 2025-2024 eğitim-öğretim yılında il ve ilçelerde bulunan 162 okulun ve çevresinin güvenliğini sağlamak için 192 okul sorumlusu ve 59 ekip görevlendirdiklerini açıkladı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, 2025-2024 eğitim-öğretim yılında okul ve çevrelerinde aldıkları güvenlik önlemlerine dair açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada "Çocuklarımız her gün okul yolunda olacak ama asla yalnız yürümeyecekler. Yeni eğitim-öğretim yılında Çanakkale Merkez ve ilçelerimizde bulunan toplam 162 okulumuzda 192 okul sorumlusu ve 59 ekip görevlendirdik. Okullarımızın giriş ve çıkışları, öğrenci servisleri, okul çevresindeki kafe, kıraathane, oyun salonları, büfeler, parklar ve bahçeler başta olmak üzere denetimlerimizi artırdık. Çocuk Şube Müdürlüğümüz ile Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğümüz ve İlçe Müdür / Amirliklerimiz koordinesinde diğer ilgili şubelerimiz eğitim öğretim yılı boyunca okullarımızla ve muhtarlarımızla iletişim halinde olacak. Çocuklarımız bizim göz bebeğimiz. Onları güvenle geleceğe hazırlamak en büyük görevimiz. Yeni eğitim öğretim yılı, kıymetli öğrencilerimiz ile değerli ailelerine ve sevgili öğretmenlerimize hayırlı olsun" ifadelerine yer verildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Gürsel Tekin dediğini yaparsa bugün de ortalık karışır: Bizim İstanbul il binamız Sarıyer'dedir

Geri adım atmıyor! Dediklerini yaparsa ortalık bugün de fena karışır
'Yalnız kurt' eylemi mi? İzmir'deki karakol saldırısında gözaltı sayısı arttı

"Yalnız kurt" eylemi mi? Karakol saldırısında gözaltı sayısı arttı
Yurt dışı çıkış harcı 1000 TL'ye yükseltildi

Yurt dışı planı yapanlara kötü haber! Gece yarısı okkalı bir zam geldi
Doktor yerine Chat GPT'ye güvendi, ölmek üzere olduğu ortaya çıktı

Chat GPT'ye sorduğu tek soru ölümle burun buruna getirdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AK Partili Rümeysa Kadak, Oxford'un yeni reklam yüzü oldu

AK Partili isim Oxford Üniversitesi'nin yeni reklam yüzü oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.