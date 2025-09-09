Çanakkale'de Okul Güvenliği İçin 192 Sorumlu Görevli

Çanakkale İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, 2025-2024 eğitim-öğretim yılında il ve ilçelerde bulunan 162 okulun ve çevresinin güvenliğini sağlamak için 192 okul sorumlusu ve 59 ekip görevlendirdiklerini açıkladı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, 2025-2024 eğitim-öğretim yılında okul ve çevrelerinde aldıkları güvenlik önlemlerine dair açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada "Çocuklarımız her gün okul yolunda olacak ama asla yalnız yürümeyecekler. Yeni eğitim-öğretim yılında Çanakkale Merkez ve ilçelerimizde bulunan toplam 162 okulumuzda 192 okul sorumlusu ve 59 ekip görevlendirdik. Okullarımızın giriş ve çıkışları, öğrenci servisleri, okul çevresindeki kafe, kıraathane, oyun salonları, büfeler, parklar ve bahçeler başta olmak üzere denetimlerimizi artırdık. Çocuk Şube Müdürlüğümüz ile Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğümüz ve İlçe Müdür / Amirliklerimiz koordinesinde diğer ilgili şubelerimiz eğitim öğretim yılı boyunca okullarımızla ve muhtarlarımızla iletişim halinde olacak. Çocuklarımız bizim göz bebeğimiz. Onları güvenle geleceğe hazırlamak en büyük görevimiz. Yeni eğitim öğretim yılı, kıymetli öğrencilerimiz ile değerli ailelerine ve sevgili öğretmenlerimize hayırlı olsun" ifadelerine yer verildi. - ÇANAKKALE