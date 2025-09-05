Çanakkale'de Okul Güvenliği İçin 108 Ekip Görevlendirildi

Çanakkale'de yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde il merkezinde bulunan 41 okulun güvenliği için, 78 emniyet personeli ve 30 ekip görevlendirildi.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğünce 2025-2026 eğitim-öğretim yılı için okul önleri ve çevresinde asayişi sağlamak için görevlendirilecek ekip sayısını belirledi. İl merkezinde bulunan 41 okul için 78 emniyet personeli ve 30 ekip görevlendirildi.

Okul sorumlularının ve emniyet personelinin bir araya geldiği toplantıda konuşan Çanakkale İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, "Geçtiğimiz yıl hayata geçirdiğimiz 'Güvenli Okul Projemizi' bu yıl daha da güçlendirerek sürdürüyoruz. Okullarımızın giriş ve çıkışları, öğrenci servisleri, okul çevresindeki kafe, kıraathane, oyun salonları, büfeler, parklar ve bahçeler başta olmak üzere denetimlerimizi artırıyoruz. Geleceğimizin teminatı, göz bebeğimiz çocuklarımızı ve gençlerimizi korumak, bizim en asli görevimizdir. Değerli hemşehrilerimizden de bu süreçte bizlere destek olmalarını, gördükleri her türlü olumsuzluğu vakit kaybetmeden bizlere iletmelerini bekliyoruz" dedi. - ÇANAKKALE