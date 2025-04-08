Çanakkale'de Okul Çevrelerine Sıkı Denetim Uygulaması

Çanakkale'de okul çevrelerine sıkı denetim

ÇANAKKALE - Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, "Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri ile Servis Araçları Denetimi Şok Uygulaması" kapsamında geniş çaplı bir denetim gerçekleştirdi.

Kentte yapılan uygulamada, 86 okul çevresi, 41 park, bahçe ve mesire alanı, 48 büfe, bakkal, kahvehane ve kıraathane, 4 oyun salonu ile 8 internet salonu ekipler tarafından tek tek kontrol edildi.

507 kişinin kimlik sorgusu yapıldı

Uygulama kapsamında 507 kişi hakkında UYAP/GBT sorgulaması yapıldı. Trafik yönünden 50 servis aracı kontrol edilmiş kusurlu görülen araçlara cezai işlem uygulandı.