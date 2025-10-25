Haberler

Çanakkale'de Motosiklet Kazası: Genç Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
25 gün boyunca tedavi gören 23 yaşındaki Ahmet Can Öztekin, motosiklet kazasında ağır yaralanmıştı. Genç adamın cenazesi köy mezarlığına defnedilecek.

Çanakkale'de 25 gün önce virajı alamayarak motosikletiyle bariyere çarparak ağır yaralanan 23 yaşındaki Ahmet Can Öztekin tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Hayata 25 gün tutunabilen motosiklet sevdalısı gençten geriye yaptığı kazaya ait görüntüler kaldı.

Edinilen bilgiye göre, 1 Ekim tarihinde Biga- Çan yolu üzerinde meydana gelen kazada Ahmet Can Öztekin, motosikleti ile seyir halindeyken virajı alamayarak bariyerlere çarptı. Genç adam bir süre sürüklendikten sonra yola savruldu. Kaza anı seyir halinde olan başka bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı. Sürücüler, yolun ortasında hareketsiz bir şekilde yatan Öztekin'in yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Öztekin, ilk müdahalenin ardından ağır yaralı halde Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesine sevk edildi.

Ahmet Can Öztekin 25 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Öztekin'in cenazesi ikindi namazına müteakip İdris Koru köy camiinde kılınacak cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedilecek. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
