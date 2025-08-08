Çanakkale'de Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki Küçükkuyu beldesinde meydana gelen motosiklet kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde yaşanan motosiklet kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Alınan bilgilere göre Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinden Balıkesir'in Edremit ilçesine gitmekte olan Kıymet Tunç idaresindeki 10 AHF 552 plakalı motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma devrildi. Kaza sonrasında olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Kıymet Tunç ambulansla Ayvacık Devlet Hastanesi'ne, motosiklette bulunan Fatma Türkan ise ambulansla Edremit Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kazada yaralanan Kıymet Tunç tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
