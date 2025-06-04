Çanakkale'de Kurban Bayramı İçin 365 Güvenlik Görevlisi

Çanakkale'de Kurban Bayramı İçin 365 Güvenlik Görevlisi
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Çanakkale Valiliği, Kurban Bayramı süresince trafik güvenliğini sağlamak amacıyla 365 polis ve jandarma personelinin görev yapacağını açıkladı. Hız denetimleri ve emniyet kemeri kontrolleri 24 saat boyunca sürecek.

Çanakkale'de Kurban Bayramı trafik tedbirleri çerçevesinde 365 polis ve jandarma personeli görev yapacak.

Çanakkale Valiliği sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kurban Bayramı trafik tedbirleri çerçevesinde vatandaşların can güvenliğinin sağlanması için 221'i polis, 144'ü jandarma olmak üzere toplam 365 personelin görevlendirileceğini belirtti. Açıklamada, "Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemi" ile 24 saat hız denetimi yapılacağı, gündüz 12, gece 8 ekip ile radarla hız kontrolleri gerçekleştirileceği ve hava araçlarıyla birlikte toplam 24 saatlik denetim yapılacağı hatırlatıldı. Açıklamanın devamında şunlar kaydedildi: "Otobüslerde ve terminallerde emniyet kemeri uyarıları ve denetimler gerçekleştirilecektir. 'Trafikte sıfır can kaybı' ilkesiyle, tüm sürücülerimize kazasız ve huzurlu yolculuklar diliyor, herkesin mübarek Kurban Bayramını en içten dileklerimizle kutluyoruz" denildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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