Çanakkale'de Kovalamaca Sonrası Üniversite Öğrencisi Ezildi

Çanakkale'de Kovalamaca Sonrası Üniversite Öğrencisi Ezildi
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Çanakkale'de, dur ihtarına uymayan otomobildekiler ile motosikletli polis ekipleri arasında başlayan kovalamaca sırasında, yolda karşıya geçmeye çalışan ÇOMÜ Eğitim Fakültesi öğrencisi Doğa Güneş'e çarptı. Genç kız ağır yaralanırken, kaçan 5 şüpheli yakalandı ve şüphelilerin suç geçmişi ortaya çıktı.

Çanakkale'de "dur" ihtarına uymayan otomobildekiler ile kovalamaca yaşayan motosikletli asayiş ekibi, üniversite öğrencisi Doğa Güneş'e (23) çarptı. Kazada genç kız ağır yaralanırken, polisten kaçan 5 şüpheli ise yakalandı. Şüpheliler suç makinesi çıktı.

Kaza, dün saat 23.30 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Motosikletli asayiş ekibi, İsmetpaşa Mahallesi Demircioğlu Caddesi üzerinde kırmızı ışıkta bekleyen 17 EK 823 plakalı araç içinde Güzelyalı'da meydana gelen motosikletle iş yeri kurşunlama olayının şüphelisi Y.Ü.'yü (21) gördü. Polis şüpheli şahsa müdahale etmek istedi. Bu sırada polise silah gösteren şahıs araç ile kaçmaya başladı. Ekipler ile şüpheli araç arasında kent merkezinde kovalamaca başladı. Kovalamaca sırasında motosikletli asayiş ekipleri Atatürk Caddesi üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan ÇOMÜ Eğitim Fakültesi öğrencisi Doğa Güneş'e (23) çarptı. Doğa Güneş olay yerine gelen ambulansla ÇOMÜ Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Güneş'in durumunun ağır olduğu öğrenildi. Doğa Güneş'in Bursalı olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kaçan şüpheli aracı yakalamak için il merkezinde geniş çaplı çalışma başlattı. Lapseki yolu üzerinde 17 EK 823 plakalı aracı bırakan şahıslar araç değiştirdi. 17 AAE 481 plakalı araç ile il merkezi girişinde polisler tarafından yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar suç makinesi çıktı.

Şüphelilerden Y.Ü.'nün kasten yaralama, motosiklet hırsızlığı ve diğer suçlardan olmak üzere toplam 36 suç kaydı, E.K.'nin kasten öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, hırsızlık, cinsel taciz ve diğer suçlardan olmak üzere toplam 43 suç kaydı, U.B.K.'nin 3 suç kaydı, M.Ü.O.'nun 3 suç kaydı ve C.E.'nin kasten yaralama, tehdit gibi çeşitli suçlardan toplam 7 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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