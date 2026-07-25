Haberler

Çanakkale’de kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu

Çanakkale’de kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çanakkale’de iddiaya göre önüne çıkan yaban hayvanına çarpmamak için sürücüsünün direksiyonu kırdığı otomobil, takla atarak tarlaya uçtu.

Çanakkale'de iddiaya göre önüne çıkan yaban hayvanına çarpmamak için sürücüsünün direksiyonu kırdığı otomobil, takla atarak tarlaya uçtu. Kazada otomobilde bulunan 3 kişi sağ kurtuldu.

Kaza, dün gece saat 22.00 sıralarında Çan-Bayramiç kara yolu üzeri Etili köyü sapağı yakınlarında meydana geldi. Bayramiç istikametinden Çan'a seyir halinde olan Ş. Ö. idaresindeki 10 ES 189 plakalı otomobil iddiaya göre önüne çıkan yaban hayvanına çarpmamak için direksiyonu kırdı. Sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek takla atarak tarlaya uçtu. Kazayı gören diğer sürücüler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kazayı sürücü Ş. Ö. ile eşi ve çocuğu yara almadan atlattı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yemen'in Hudeyde kentinde şiddetli patlamalar meydana geldi

Küresel piyasalar için önemi büyük! Peş peşe böyle vuruldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kanser hastasını zehirleyen peynir skandalı

Kanser hastasını zehirlediler, yetmedi skandal teklifte bulundular
Hindistan'da dev kayalar taksiyi ezdi, 13 kişi hayatını kaybetti

Sadece saniyeler sürdü, geriye hiçbir şey kalmadı
Galatasaray ilk hazırlık maçında kaybetti

Aslan kükreyemedi! İlk maçta soğuk duş
Evinde intihar girişiminde bulunan hamile kadın yaşam mücadelesi veriyor

Karnındakine de mi acımadın? Hamile genç kadın yaşam savaşı veriyor
Yeni Parti'nin ilk büyükşehir belediyesi Manisa oldu: Besim Dutlulu CHP'den istifa etti

İşte Yeni Parti'nin ilk büyükşehir belediyesi
Aydın'da iki aile arasında çıkan kavgada 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Husumetli aileler kan döktü! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Oktay Saral'ın Yeni Parti'nin logosu için yaptığı yorum olay oldu

Cumhurbaşkanlığı'ndan Yeni Parti'nin logosu için olay benzetme