Çanakkale'de Komşu Kavgası Kanlı Bitti

Güncelleme:
Çanakkale'de, çocuklarının kavgası nedeniyle husumetli olan iki komşu arasında çıkan tartışma kanlı bir sona ulaştı. C.B. isimli bir kişi, tabancayla G.Y.'yi öldürdü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Olay, Esenler Mahallesi Bahçelievler 10'uncu Etap Kutluay Apartmanı'nın bahçesinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre hastanede görevli sağlık astsubayı olduğu öğrenilen C.B. ile emekli astsubay G.Y.'nin çocuklarının kavgası sebebiyle husumetli olduğu öğrenildi. C.B., komşusu G.Y. ile apartmanın önünde tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine C.B., yanındaki tabanca ile G.Y.'yi sırtından vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan müdahalede G.Y.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Şüpheli C.B., suç aleti silah ile birlikte olay yerinde polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
