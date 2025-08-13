Çanakkale'de Kaza: 6 Kişi Hayatını Kaybetti
Çanakkale'de iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada ilk bilgilere göre 6 kişi hayatını kaybetti. Olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi, incelemeler devam ediyor.
Edinilen ilk bilgilere göre, Yenice- Çan yolu Davutköy sapağı yakınlarında iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 6 kişi hayatını kaybetti. Olay yerine, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerinde incelemeler sürüyor. - ÇANAKKALE
