Çanakkale'de Kaza: 6 Kişi Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Çanakkale'de iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada ilk bilgilere göre 6 kişi hayatını kaybetti. Olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi, incelemeler devam ediyor.

Edinilen ilk bilgilere göre, Yenice- Çan yolu Davutköy sapağı yakınlarında iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 6 kişi hayatını kaybetti. Olay yerine, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerinde incelemeler sürüyor. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
