Haberler

Çanakkale'de 6 gün önce kaybolan kayıp vatandaş aranıyor

Çanakkale'de 6 gün önce kaybolan kayıp vatandaş aranıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çanakkale'de özel bakım merkezinde kalan Metin Kaşkavalcı, 15 Şubat'ta kayboldu. Jandarma ve AFAD ekiplerinin yanı sıra Uluslararası Sosyal Sorumluluk Derneği ve Çanakkale İl Özel İdaresi ekipleri arama çalışmalarını sürdürüyor.

Çanakkale'de özel bakım merkezinde kalan Metin Kaşkavalcı 6 gün önce kayboldu. Kayıp vatandaş için başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Gümüşçay Beldesindeki Özel Gümüş Bakım Merkezi'nde kalan Metin Kaşkavalcı 15 Şubat tarihinde kayboldu. Kayıp Metin Kaşkavalcı'nın bulunması için arama çalışmaları başlatıldı. Jandarma, AFAD ve Uluslararası Sosyal Sorumluluk Derneği (USSOD) ve USSOD Arama Kurtarma, Çanakkale İl Özel İdaresi Arama Kurtarma (ÇÖZAK) ekipleri tarafından kayıp Metin Kaşkavalcı için arama çalışmaları devam ediyor.

Özel Gümüş Bakım Merkezi ve çevresinde Uluslararası Sosyal Sorumluluk Derneği (USSOD) ve USSOD Arama Kurtarma ekipleri tarafından drone destekli havadan da arama çalışması gerçekleştirildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran'dan savaşa hazırlık gibi hamle! Yeni silahı dünyaya ilan ettiler

Savaşa hazırlık gibi hamle! Yeni silahı dünyaya ilan ettiler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İftar vakti kanlı saldırı! Son nefesinde katillerinin ismini verdi

İftar vakti kanlı saldırı! Son nefesinde katillerinin ismini verdi
Metin Şentürk laiklik bildirisine ateş püskürdü: Utanmıyor musunuz?

Metin Şentürk laiklik bildirisine ateş püskürdü: Utanmıyor musunuz?
Murat Yıldırım'ı zorlayan bayılma sahnesi! Partnerini kaldıramadı

Ünlü oyuncuyu zorlayan sahne! Defalarca denedi, sonunda dayanamadı
Görüntü Türkiye'den! Sabah bu manzaraya uyandılar

Görüntü Türkiye'den! Sabah bu esrarengiz manzaraya uyandılar
İftar vakti kanlı saldırı! Son nefesinde katillerinin ismini verdi

İftar vakti kanlı saldırı! Son nefesinde katillerinin ismini verdi
Otobüste köpekli yolcu krizi! 'Savcıyım, polis benim emrimde' deyip tehditler yağdırdı

"Polis benim emrimde" deyip otobüste tehditler yağdırdı
Göksel yeni imajıyla Sophia Loren'e benzetildi

Yeni imajı Hollywood sinemasının en büyük kadın yıldızına benzetildi