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Çanakkale’de kaçakçılık operasyonları

Çanakkale’de kaçakçılık operasyonları
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Çanakkale’de jandarma ekiplerince Bayramiç ve Ayvacık ilçelerinde 2 kaçakçılık operasyonuna müdahale edildi.

Çanakkale'de jandarma ekiplerince Bayramiç ve Ayvacık ilçelerinde 2 kaçakçılık operasyonuna müdahale edildi.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde 1-8 Eylül tarihleri arasında Bayramiç ve Ayvacık ilçelerinde gerçekleştirilen faaliyetlerde 2 kaçakçılık olayına müdahale edildi.

Bayramiç ilçesinde gerçekleştirilen faaliyetler sonucunda; 2 adet dedektör, el dedektörü, 2 adet kazma, 17 adet sikke ele geçirildi.

Ayvacık ilçesinde gerçekleştirilen faaliyetler sonucunda ise; 223 litre bira

ele geçirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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