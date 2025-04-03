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Çanakkale'de umuda yolculuk faciayla son buldu! 5 kişi hayatını kaybetti

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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında kaçak göçmenleri taşıyan bot battı. İlk belirlemelere göre 5 kaçak göçmenin cansız bedeni bulundu, 25 kişi ise sağ olarak kurtarılma. Ekiplerin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında sabaha karşı kaçak göçmenleri taşıyan bot battı. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri intikal etti.

Çanakkale'de umuda yolculuk yine faciayla son buldu! 5 kişi hayatını kaybetti

5 KİŞİ CAN VERDİ

İlk belirlemelere göre; ekipler 5 kaçak göçmenin cansız bedenlerine ulaştı. 25 kişi ise sağ olarak sudan çıkarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler kaçak göçmenleri sahil güvenlik botlarıyla Küçükkuyu beldesindeki karakola getirdi.

Çanakkale'de umuda yolculuk yine faciayla son buldu! 5 kişi hayatını kaybetti

KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Sağ kurtarılan kaçak göçmenler ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Öte yandan, Ayvacık açıklarında sahil güvenlik ekiplerinin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Çanakkale'de umuda yolculuk faciayla son buldu! 5 kişi hayatını kaybetti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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