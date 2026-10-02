Çanakkale'de jandarmanın 6 operasyonunda 2 organizatör, 51 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'de jandarmanın 6 operasyonunda 2 organizatör, 51 kaçak göçmen yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çanakkale'de 18-24 Eylül'de göçmen kaçakçılığına yönelik 6 operasyonda 2 organizatör şüphelisi ve 51 kaçak göçmen yakalandı. Operasyonlarda 1 şişme bot ile 1 bot motoru yediemin otoparkına teslim edildi; kaçak göçmenler GÖKSEM'e teslim edildi.
Çanakkale'de düzenlenen 6 operasyonda 2 organizatör ve 51 kaçak göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şube Müdürlüğünce, 18-24 Eylül tarihlerinde göçmen kaçakçılığıyla mücadele çerçevesinde 6 operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 2 organizatör şüphelisi ile 51 kaçak göçmen yakalanırken 1 şişme bot ve 1 bot motoru muhafaza altına alınarak yediemin otoparkına teslim edildi.
Organizatörler hakkında adli işlemler devam ederken kaçak göçmenler GÖKSEM'e teslim edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı