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Çanakkale'de motosiklet denetimi

Çanakkale'de motosiklet denetimi
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Çanakkale'de yaz dönemiyle artan motosiklet kazalarına karşı jandarma ekipleri 13-19 Temmuz'da 24 noktada denetim yaptı, 14 araç trafikten men edildi.

Çanakkale'de jandarma ekipleri yaz döneminin gelmesiyle artan motosiklet ve motorlu bisiklet kullanımının ve buna bağlı olarak trafik kazalarına yönelik çalışmalar gerçekleştirdi.

Çanakkale'de yaz döneminin başlamasıyla artan motosiklet ve motorlu bisiklet kullanımı beraberinde trafik kazalarında artışa neden oldu. İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında Trafik Jandarması Timlerinin katılımlarıyla il merkezi ve ilçelerinde 13-19 Temmuz tarihleri arasında emniyet ve asayiş ile kamu düzeninin korunması, trafik kazalarından kaynaklanan can kaybının, yaralanmaların önlenmesi ve 'Trafik Güvenliği Eylem Planı' kapsamında yakalanma riski duygusunun arttırmak amacıyla 'Motosiklet ve Motorlu Bisikletlere Yönelik Trafik Denetimi' gerçekleştirildi.

Uygulamalar 20 tim, 73 personel ile 24 noktada gerçekleştirildi. Yapılan 2 bin 298 şahıs ve araç sorgusunda 14 araç trafikten men edilirken 8 sürücü belgesi geçici olarak geri alındı. Araç sürücüleri ve yolcuları motosiklet ve motorlu bisiklet kullanırken pasif emniyet tedbirleri almaları konusunda uyarıldı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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