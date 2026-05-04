Çanakkale'de iki otomobil çarpıştı: 4 kişi yaralandı

Çanakkale'nin Çan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır toplam 4 kişi yaralandı.

Kaza, Çan-Çanakkale karayolu Paşaköy sapağı mevkiinde meydana geldi. Mustafa Türker idaresindeki 34 AED 57 plakalı otomobil ile Abidin Türken yönetimindeki 17 AAB 572 plakalı araç Paşaköy sapağında çarpıştı. Kazada araç sürücüleri Mustafa Türker ve Abidin Türken ile araçta yolcu konumunda bulunan Hasan Türken ve Zulfiye Türker yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Çan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı