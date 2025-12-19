Çanakkale'de iki araç çarpıştı: Kaza anı kamerada

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde iki aracın çarpıştığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Ayvacık ilçesinde saat 14.00 sıralarında Korubaşı köyünden Bektaş köyü yoluna çıkmak isteyen Akın Ş. idaresindeki hafif ticari araç ile karşı yönden gelen Ferit Ç. idaresindeki otomobil çarpıştı. Çarpışma sonrasında ihbar üzerine olay yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sürücülerin kazada yara almadığı belirtilirken, kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. - ÇANAKKALE