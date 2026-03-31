Çanakkale'de huzur uygulamalarında uyuşturucu ve göçmen kaçakçılığından 6 şüpheli tutuklandı

Çanakkale'de emniyet tarafından yapılan huzur uygulamalarında uyuşturucu ve göçmen kaçakçılığından toplam 6 şüpheli tutuklandı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 23 Mart ile 30 Mart tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerde yapılan huzur uygulamalarında 9 bin 173 şahıs ve 3 bin 84 araç incelendi. Farklı suçlardan aranması bulunan 35 şüpheli yakalandı. 525 araç sürücüsüne idari trafik para cezası uygulandı.

Toplamda 26,91 gram narkotik madde, 148 uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca, 13 fişek ele geçirildi. 40 şüpheli şahsa adli işlem yapıldı. Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti suçundan 2 şüpheli ile aynı suçlardan hapis cezası ile aranması olan 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Çanakkale'de yasadışı yollardan yurtdışına çıkmaya çalışan 5 düzensiz göçmen Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine (GÖKSEM' e) teslim edildi. Düzensiz göçmenlere organizatörlük yaptığı tespit edilen 1 şüpheli şahıs yakalandı. Olaylarda kullanılan araç, 7 bin 900 Türk Lirası, 4 şambrel, 2 can yeleği, el pompasına el konuldu. Adli makamlara sevk edilen 1 şüpheli tutuklandı. 3 tabanca ve 6 fişek, 4 telefon ve 480 Türk Lirası ele geçirildi. Kamu huzurunu bozacak şekilde davranışlarda bulunan 82 şahıs hakkında Kabahatler Kanunu hükümlerince idari yaptırım uygulandı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
