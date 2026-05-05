Çanakkale'de huzur uygulamaları: 4 şüpheli tutuklandı

Çanakkale'de gerçekleştirilen huzur uygulamalarında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan 4 şüpheli tutuklandı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 27 Nisan ile 4 Mayıs tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerde huzur uygulamaları gerçekleştirildi. Uygulamalar çerçevesinde 9 bin 397 şahıs, 2 bin 854 araç incelendi. Farklı suçlardan aranması bulunan 23 şüpheli yakalanırken 461 araç sürücüsüne idari trafik para cezası uygulandı. Yapılan aramalarda toplamda; 481,57 gram narkotik madde, 90 adet uyuşturucu hap, 2 adet ruhsatsız silah, 10 adet fişek ele geçirildi. 75 şüpheliye adli işlem yapılırken 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan 4 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken 2 şüpheli adli kontrol şartıyla bırakıldı. 'Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' suçundan 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kumar oynağı tespit edilen 14 şüpheli hakkında ise idari işlem yapıldı. Kumar oyununda kullanılan 202 bin TL, bin 200 euro, bin ABD doları, 24 paket iskambil kağıdı, 2 adet yazboz ele geçirildi. Kamu huzurunu bozacak şekilde davranışlarda bulunan 124 şüpheli hakkında Kabahatler Kanunu hükümlerince idari yaptırım uygulandı. - ÇANAKKALE

