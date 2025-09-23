Haberler

Çanakkale'de Hurdalıkta Çıkan Yangın Evleri Tehdit Etti

Çanakkale'de Hurdalıkta Çıkan Yangın Evleri Tehdit Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde hurdalıkta çıkan yangın, 2 evde maddi hasara yol açtı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde hurdalıkta çıkan yangın evlere sıçradı. Yangın sonucunda 2 evde maddi hasar meydana geldi.

Yangın, Gelibolu ilçesi Evreşe beldesi Yeni Mahalle'de bulunan hurdalıkta saat 19.40 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler kısa sürede büyüdü. Yangın, bölgede bulunan 2 eve sıçradı. İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alındı. Yangından etkilenen 2 evde maddi hasar meydana geldi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Trump'tan NATO ülkelerine 'Rus uçaklarını düşürün' çağrısı

Dünyayı tedirgin eden çağrı: NATO ülkeleri, o uçakları düşürmeli
Kaldırımda öldürülen müteahhitle ilgili olay iddia: Aynı evi başkalarına da satmış

Kaldırımda bıçaklanarak öldürülen müteahhitle ilgili vahim iddia
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Derin Talu isyan etti: Sütyen alamıyorum

Derin Talu'nun derdine bak: Sütyen alamıyorum
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.