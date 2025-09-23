Çanakkale'de Hurdalıkta Çıkan Yangın Evleri Tehdit Etti

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde hurdalıkta çıkan yangın evlere sıçradı. Yangın sonucunda 2 evde maddi hasar meydana geldi.

Yangın, Gelibolu ilçesi Evreşe beldesi Yeni Mahalle'de bulunan hurdalıkta saat 19.40 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler kısa sürede büyüdü. Yangın, bölgede bulunan 2 eve sıçradı. İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alındı. Yangından etkilenen 2 evde maddi hasar meydana geldi. - ÇANAKKALE