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Çanakkale'de Hırsızlık Olayına Karışan Şüpheliden Biri Tutuklandı

Çanakkale'de Hırsızlık Olayına Karışan Şüpheliden Biri Tutuklandı
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Çanakkale'nin Halileli köyünde iki evden hırsızlık yapan şüphelilerden biri tutuklandı. Jandarma, ele geçirilen eşyalarla birlikte olayın faillerini belirledi.

Çanakkale'de 2 ayrı evden hırsızlık olayına karışan şüphelilerden 1'i tutuklandı.

Çanakkale merkeze bağlı Halileli köyünde iki hırsızlık olayı meydana geldi. V.Ç. ve V.C.K. isimli şahısların evlerinde gerçekleşen hırsızlık olayıyla ilgili Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Jandarmanın titiz çalışmaları sonucu, 2 ayrı eve giren hırsızlık olayı faillerinin B.Z. (48) ve E.S. (37) olduğu tespit edildi. Şüpheliler, cumhuriyet savcısı talimatıyla gözaltına alındı. Şahısların ikametinde yapılan aramada hırsızlığa konu olduğu değerlendirilen; 2 tabanca, televizyon, 2 matkap, çift hoparlör, dizüstü bilgisayar, uydu alıcısı, motorlu testere ve bavul ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler B.Z. ve E.S. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadesinin ardından B.Z. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheli E.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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