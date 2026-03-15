JASAT ekipleri cezaevi firarisini yakaladı

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri 11 Mart tarihinde cezaevinden firar eden D.A. için çalışma başlattı. Hırsızlık dahil çeşitli suçlardan toplam 11 yıl 3 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.A., aynı gün içerisinde il merkezinde gerçekleştirilen faaliyet neticesinde yakalandı. Yakalanan şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı