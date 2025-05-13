DEM Parti'den iktidara çağrı: Bazı düzenlemeler bayram sonrasına bırakılmadan yapılmalı

PKK'nın feshi sonrası ilk toplantı! DEM Parti'nin iktidara çağrısı var
47 yıllık kanlı sayfa kapanıyor! İşte PKK'yı silah bırakmaya zorlayan üç faktör

İşte terör örgütü PKK'yı silah bırakmaya zorlayan üç faktör
Şırnak'ta bazı bölgeler, 15 gün süreyle 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

PKK'nın feshi sonrası Şırnak Valiliği'nden dikkat çeken karar
Bir ilimiz ayakta! Anaokulundaki uygunsuz görüntülere soruşturma

Bir ilimiz ayakta! Anaokulunda mide bulandıran sapkınlık

Çanakkale'de Feci Trafik Kazası: 8 Ölü, Çok Sayıda Yaralı

Çanakkale'de Feci Trafik Kazası: 8 Ölü, Çok Sayıda Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 8 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi yaralandı. Kamyonun devrilmesi sonucu savrulan tomruklar, başka araçların çarpmasına sebep oldu. Kazaya dair güvenlik kameraları görüntüleri ortaya çıktı.

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde 8 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı trafik kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, 10 Mayıs Cumartesi günü saat 13.00 sıralarında Ezine-Çanakkale kara yolu Anıtyağ mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, Oktay Batır'ın kullandığı 33 ANK 274 plakalı tomruk yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjü aşarak karşı şeride devrildi. Kamyonun kasasındaki tomruklar yola savruldu.

Bu sırada karşı yönden gelen 34 DCJ 400 plakalı otomobil ile İstanbul-İzmir seferini yapan, içinde 22 yolcu ve 3 personel bulunan Truva Turizm'e ait 17 AHT 624 plakalı yolcu otobüsü, savrulan tomruklara çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüs kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede 5 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 3'ü de tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada toplam 8 kişi yaşamını yitirirken, 24 kişi yaralandı.

Tedavi altına alınan yaralılardan 15'i taburcu edilirken, 6 kişinin hastanedeki tedavisi sürüyor. 3 yaralının tedavisinin yoğun bakım ünitesinde devam ettiği öğrenildi.

Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma sürerken, olayın güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.

Görüntülerde kamyonun kontrolden çıkarak karşı şeride devrildiği ve ardından gelen araçların tomruklara çarptığı anlar net bir şekilde görülüyor. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hakan Fidan'a yönelik suikastta yeni detaylar! İlk kez adres işaret edildi

Suikast itirafı gündem yaratmıştı, yeni detaylar ortaya çıktı
Tarihçiden Vatikan'ı sarsacak iddia: Yeni Papa Kayserili ve benim akrabam

Tarihçiden Vatikan'ı sarsacak iddia: Yeni Papa Kayserili
PKK'nın fesih kararı sonrası Mansur Yavaş referandum istedi

PKK'nın fesih kararı sonrası Mansur Yavaş referandum istedi
Alişan'ın annesi siber saldırıya uğradı

Alişan çok sinirlendi: Bu pisliği kim yaptıysa ortaya çıkacak
Sosyal medyada yeni tehlike! Gençler A4 kağıdına sığmak için ölümüne yarışıyor

Sosyal medyada yeni ölüm akımı: A4 challenge
4 yıl dağ kadrosunda kalan eski PKK'lıdan süreç yorumu

4 yıl dağ kadrosunda kalan eski PKK'lıdan süreç yorumu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.