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Çanakkale'de Feci Kaza: 8 Kişi Hayatını Kaybetti

Çanakkale'de Feci Kaza: 8 Kişi Hayatını Kaybetti
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Çanakkale-Ezine Karayolunda meydana gelen kazada, Truva Turizm'e ait yolcu otobüsü ile tomruk yüklü kamyon ve bir otomobil çarpıştı. Kazada 8 kişi hayatını kaybederken, 28 kişi de yaralandı.

Çanakkale Valisi Dr. Ömer Toraman, Truva Turizm'e ait yolcu otobüsü ile tomruk yüklü kamyon ve bir de otomobilin karıştığı kazada hayatını kaybedenlerin sayısının 8 olduğunu, kazadan 28 kişinin etkilendiğini açıkladı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Çanakkale- Ezine Karayolundaki bir benzin istasyonu yakınlarında meydana geldi. Truva Turizm'e ait yolcu otobüsü tomruk yüklü kamyon ve otomobilin karıştığı kazada 8 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda kişide yaralandı.

Olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastanelere sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. Kaza sonrası olay yerinde inceleme yapan Çanakkale Valisi Dr. Ömer Toraman hayatını kaybedenlerin sayısını 8 olarak açıkladı. Vali Toraman, ekiplerin kazaya derhal müdahale ettiğini ifade ederek, "Olaya Ezine istikametinden Çanakkale istikametine seyir halinde olan tomruk yüklü kamyonun devrilerek karşı yöne geçmesi neden olduğu belli oluyor" dedi. Kazadan 28 kişinin etkilendiğini ifade eden Toraman, "Yaralılar hastaneye sevk edildiler, hastanelerde müdahaleler yapıldı ama maalesef hastanede 3 vatandaşımız hayatını kaybetti. Kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 8 oldu. Birkaç vatandaşımızın durumunun kritik olduğu bildirildi" diye konuştu. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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