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Çanakkale'de eski feribot iskelesi kayalıklarında kıyıya vurmuş erkek cesedi bulundu

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Çanakkale'de eski feribot iskelesi kayalıklarında kıyıya vurmuş erkek cesedi bulundu Haber Videosunu İzle
Çanakkale'de eski feribot iskelesi kayalıklarında kıyıya vurmuş erkek cesedi bulundu
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Çanakkale'de eski feribot iskelesi kayalıklarında denizde kıyıya vurmuş erkek cesedi bulundu. Sahil Güvenlikçe sudan çıkarılan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi; ceset savcı incelemesinin ardından Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Çanakkale'de denizde kıyıya vurmuş erkek cesedi bulundu.

Olay, Kemalpaşa Mahallesi Eski Balıkhane Sokak'ta bulunan eski feribot iskelesindeki kayalıklarda saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Denizde kıyıya vurmuş bir kişiyi gören vatandaşaların ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sahil Güvenlik ekiplerince sudan çıkarılan kişinin yapılan kontrollerde hayatını kaybettiği tespit edildi. Savcı ve olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından erkek cesedi Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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