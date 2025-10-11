Çanakkale'de Eşini Av Tüfeğiyle Vurarak Öldüren Adam Yakalandı

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde bir kadın, iş yerinde eşi tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldü.

Olay, saat 10.30 sıralarında Ezine ilçesi Camikebir Mahallesi Seferşah Caddesi'nde meydana geldi. F.A., eşi Şerife Akyıldız'ın çalıştığı işletmeye gelerek eşini av tüfeği ile vurdu. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından Şerife Akyıldız'ı hastaneye kaldırdı. Kadın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası kaçan F.A., Ezine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. - ÇANAKKALE