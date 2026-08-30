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Çanakkale'de Sürücünün Kalp Krizi Hayatını Aldı

Çanakkale'de Sürücünün Kalp Krizi Hayatını Aldı
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Demirciköy'de seyir halindeki otomobilin sürücüsü 77 yaşındaki Cahit Görmüş, direksiyon başında kalp krizi geçirerek duvara çarptı. Kazada sürücü hayatını kaybetti.

Çanakkale'de sürücüsünün kalp krizi geçirdiği ileri sürülen araç duvara çarptı, kazada sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Ayvacık ilçesine bağlı Demirciköy köyünde meydana geldi. 17 YB 996 plakalı aracı ile köyde seyir halinde olan sürücü Cahit Görmüş (77), iddiaya göre direksiyon başında kalp krizi geçirdi. Otomobil, bir evin duvarına çarptı. Köylüler direksiyon başında Cahit Görmüş'ü hareketsiz halde görünce durumu sağlık ekipleri ve jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Görmüş'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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