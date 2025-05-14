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Çanakkale'de Dolandırıcılık Operasyonu: 2 Kişi Tutuklandı

Çanakkale'de Dolandırıcılık Operasyonu: 2 Kişi Tutuklandı
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Çanakkale'de polis, bilişim yoluyla dolandırıcılık yapan 6 şüpheliyi yakaladı. 10 ayrı dolandırıcılık vakasına karıştıkları belirlenen şüphelilerden 2'si tutuklandı.

Çanakkale'de dolandırıcılık operasyonu: 2 tutuklama

ÇANAKKALE - Çanakkale'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce bilişim yoluyla Nitelikli Dolandırıcılık yaptığı (internet sitelerinde ilan vererek kaparo dolandırıcılığı ve kendilerine ait olmayan eşyaları satmaya çalıştıkları) 10 farklı dolandırıcılık olayına karıştıkları tespit edilen; C.Ç., O.Ç., K.U., A.A., İ.Z., B.B. isimli 6 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüpheli şahıslardan B.B, İ.Z, A.A, K.U. çıkarıldıkları adli makamlarca serbest bırakılırken, O.Ç ve C.Ç., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT YÜKSEL - 3.Sayfa
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