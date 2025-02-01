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Çanakkale'de emekli öğretmen 25 milyon lirasını dolandırıcılara kaptırdı

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Çanakkale'de telefonda kendini hakim, savcı ve emniyet görevlisi olarak tanıtan şüphelilere inanan emekli öğretmen, 2 daire, 1 köy evi ve 3 zeytinlik bahçesini satarak toplam 25 milyon lirasını elleriyle dolandırıcılara teslim etti. Nitelikli dolandırıcılıktan firari olduğu ortaya çıkan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde emekli öğretmen A.T'yi 2024 Kasım ayında arayan dolandırıcılar kendilerini hakim, savcı ve emniyet görevlisi olarak tanıtarak terör örgütlerine yönelik operasyon yapılacağı söylemiyle para talep etti.

VARINI YOĞUNU SATTI

Dolandırıcılara inanan A.T. kendisine ait 2 daire, 1 köy evi ve 3 zeytinlik bahçesini satarak günümüze kadar 6 parça halinde toplam 25 milyon TL nakit parayı ikametine gelen dolandırıcılara teslim etti. Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğüne yapılan şikayet sonucunda Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

ŞÜPHELİLERDEN BİRİ YAKALANDI

Bankadan 4 milyon lirasını da çeken A.T, şüphelilere parayı teslim etmek istediği sırada Asayiş Şubesi ekipleri ile Ayvacık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi. Operasyonda parayı almak için ikametgaha gelen şüphelilerden T.E. yakalandı.

GİTTİĞİ HER ŞEHİRDE DOLANDIRICILIK YAPMIŞ

Gözaltına alınan şüpheli T.E'nin, Mersin ilinde 4 Aralık 2024 tarihinde meydana gelen 121 bin TL Nitelikli Dolandırıcılık olayının şüphelisi olarak, Kayseri ilinde 20 Aralık 2024 tarihinde meydana gelen 30 bin 930 dolar Nitelikli Dolandırıcılık olayının şüphelisi olarak, Antalya ilinde meydana gelen 15 milyon Nitelikli Dolandırıcılık olayının şüphelisi olarak firarı olduğu, Bayramiç ilçesi (Jandarma bölgesi) 7 Kasım 2024 tarihinde meydana gelen 1 adet beşi bir yerde Altın, 1 adet Altın Arma, 1 adet Altın yüzük ve 39 bin 400 TL miktarında nitelikli dolandırıcılık olayının şüphelisi olduğu tespit edildi.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli T.E. savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince devam eden çalışmalar kapsamında İstanbul'dan Ayvacık'a gelen diğer şüpheli R.G de yakalandı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Çanakkale'de emekli öğretmen 25 milyon lirasını dolandırıcılara kaptırdı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (7)

Haber Yorumlarıgunay yanug:

öğretmen? 25 milyon?

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Haber YorumlarıHakan Kahveci:

Öğretmenler birde kazanamıyor z diyorlar

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Haber YorumlarıRıdvan Doğan:

bir memurun kazancina bak :)

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Haber YorumlarıHasan Turk:

Akp cöker bunuda serbest birakir.

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Haber YorumlarıMehmet Gazanfer:

Öğretmenler acından ölüyor yersen

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Haber Yorumlarımurat:

meslek haline getirmiş, soru formu doldurmalılar, sizi savcı polis gibi arayanlar oldumu diye.

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Haber YorumlarıÖmer Öğretmen:

20 yıllık öğretmenim bir evim vardı o da depremde yıkıldı. 3 ev 25 milyon etmez bahçe zeytinliklerden dolayı bu kadar parası vardır. Yoksa öğretmen olarak çalış sonra emekli ol iş zor tarımdan elde etmiştir bu serveti...

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